Il Viola Park ha ospitato questa mattina il test in famiglia tra la prima squadra della Fiorentina e la formazione Primavera. Paolo Vanoli ha sfruttato i giocatori rimasti a disposizione durante la sosta per le nazionali e ritrovando subito Beto.

L'attaccante ex Udinese ed Everton è rientrato in gruppo dopo gli impegni con la nazionale della Guinea-Bissau. Il centravanti ha partecipato regolarmente alla partitella contro i ragazzi guidati da Aurelio Andreazzoli, mostrando di aver recuperato la condizione e offrendo risposte positive allo staff tecnico in vista della ripresa del campionato e della trasferta di Genova.