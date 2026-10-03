Ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista Enzo Bucchioni ha analizzato il momento della Nazionale e le prospettive della Fiorentina in vista della ripresa del campionato e della trasferta di Genova. Dalla solidità ritrovata in azzurro sotto la guida di Roberto Mancini fino ai nodi tattici di Paolo Vanoli per la rosa gigliata, i temi sul tavolo spaziano dalla gestione dei giovani alle ambizioni stagionali.

La nuova Italia di Mancini convince

L'impatto del commissario tecnico sulla squadra azzurra ha sorpositamente ribaltato le attese dopo la prova positiva in Turchia e il pari di spessore ottenuto contro la Francia allo Stade de France:

Bisogna riconoscere lo spirito ritrovato. Ieri sera si è vista una partita molto italica per cultura calcistica, con la capacità di soffrire, di difendere strenuamente e di ripartire negli spazi con principi moderni.

Nel disegno tattico azzurro, un plauso particolare va all'interpretazione dei singoli, capace di rivalutare anche le critiche ingenerose ricevute dai media d'oltralpe:

L'Equipe ha dato quattro a Fagioli, un voto che non ha senso. Ha fatto una prestazione diligente, gestendo palloni scomodi in un contesto difficile. Il suo voto è 6/6+. Sta raccogliendo l'eredità di Verratti nel centrocampo del 2021.

Fiorentina, abbondanza e scelte a centrocampo

Spostando il focus sulle dinamiche del Viola Park, la gestione del centrocampo offre a Paolo Vanoli un ventaglio di opzioni di altissimo livello. Con quattro interpreti del calibro di Arthur Atta, Nicolò Fagioli, Cher Ndour e Oulai, la mediana viola garantisce una cifra tecnica notevole, pur richiedendo un lavoro certosino di amalgama:

Ci saranno rotazioni costanti. Servono i tempi di gioco giusti e la capacità di capire quando attaccare gli spazi.

In avanti, in vista della ripresa e della sfida contro il Genoa, la concorrenza tra Mateo Pellegrino e Beto rappresenta un ulteriore vantaggio per lo staff tecnico:

Pellegrino ha qualcosa in più nei movimenti, nella cattiveria e nella fisicità, oltre al morale alto per i gol segnati. Beto deve ancora inserirsi ma offre soluzioni diverse, utili a partita in corso o con i doppi centravanti. In Pellegrino vedo inoltre maggiore prospettiva.

Il mercato di gennaio e le prospettive future

Sul fronte delle trattative, l'attenzione resta alta in ottica rinforzi per la retroguardia, con i nomi accostati al club che stuzzicano la curiosità della piazza:

Tiago Gabriel sta facendo un ottimo campionato, ha personalità e buoni piedi, ma bisogna capire se a gennaio il club farà investimenti mirati per blindare un reparto che necessita di maggiore leadership. Serve un centrale che guidi la difesa alla Gonzalo Rodriguez. E poi il portoghese gioca nel Lecce. Come Pongracic potrebbe subire il grande salto.