Il pareggio strappato dall'Italia allo Stade de France contro i Bleus di Zinedine Zidane scuote la stampa d'oltralpe. Se Le Parisien parla del match più complicato deludendo le attese di un successo scontato, e L'Equipe sottolinea la storica e mai doma tradizione nei confronti diretti, a far discutere sono soprattutto le pagelle e il giudizio severo riservato al centrocampo. Il fulcro delle analisi transalpine ruota attorno alla solidità difensiva guidata dalle parate di Donnarumma e dal gol di Bastoni, ma a catalizzare l'attenzione è la bocciatura netta di Nicolò Fagioli.

La notte di Saint-Denis tra blocco basso e voti severi

La prestazione degli Azzurri ha sorpreso Parigi. Le Figaro rimarca come la squadra di Roberto Mancini si sia presentata in Francia con l'intento di arginare i pericoli attraverso un blocco basso perfetto, capace di imbrigliare le offensive di Olise, Dembelé e Rabiot. Le Monde celebra la proverbiale attitudine italiana alla sofferenza e alla fase difensiva, premiata dai voti alti in pagella: Gianluigi Donnarumma si guadagna un meritato otto grazie a cinque interventi determinanti da ex idolo del Parco dei Principi, mentre Alessandro Bastoni si riscatta dalle recenti critiche e strappa consensi con una prova solida e la rete del pari sfruttando l'errore di Da Cunha.

Il caso Fagioli: la mattonata de L'Equipe

In questo contesto di resistenza e applicazione tattica, il focus dei giudizi negativi si sposta direttamente su Nicolò Fagioli. Il centrocampista paga a "carissimo" prezzo alcune sbavature in mediana, culminate nel fallo da cui nasce la punizione del vantaggio transalpino firmata da Michael Olise.

Per L'Equipe la valutazione è impietosa: un quattro secco che, tarato sui parametri della critica francese orientata verso il basso, fotografa una prova appena insufficiente. Segnaliamo infatti che per il quotidiano francese il 5 è l'equivalente del nostro 6, mentre il 4 è il primo voto tra quelli non sufficienti.