Cher Ndour è stato costretto a interrompere anticipatamente la propria esperienza con la Nazionale Under 21. Il centrocampista della Fiorentina ha lasciato il ritiro di Tirrenia dopo essere stato valutato indisponibile dallo staff azzurro, facendo ritorno al Viola Park.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ViolaNews, alla base del forfait del classe 2004 ci sarebbe un piccolo problema alla caviglia. Una situazione che ha impedito al centrocampista di proseguire il lavoro con l'Under 21, impegnata nella preparazione delle prossime amichevoli.

Ndour farà dunque rientro a Firenze, dove le sue condizioni potranno essere monitorate in vista dei prossimi impegni della squadra di Paolo Vanoli.