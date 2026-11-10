Cher Ndour lascia il ritiro dell'Italia U21 per indisponibilità e fa ritorno alla Fiorentina.

Vittorio Collicelli
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Brutte notizie per la Fiorentina e per la Nazionale U21. Cher Ndour è stato infatti valutato indisponibile dallo staff medico azzurro ed è stato costretto a lasciare il raduno del Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, facendo ritorno al club viola.

A comunicarlo è stata la stessa FIGC attraverso il proprio sito ufficiale. Oltre al centrocampista della Fiorentina, hanno lasciato il ritiro anche Gabriele Calvani e Matteo Cichella, entrambi di proprietà del Frosinone. Escluso dalla convocazione anche Dominic Vavassori del Palermo, dopo due giorni di osservazione a seguito del quadro influenzale accusato nei giorni scorsi.

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Il comunicato

Dopo una mattinata di attivazione in palestra, questo pomeriggio la Nazionale Under 21 torna in campo per la seduta di allenamento. Non saranno presenti i giocatori del Frosinone Gabriele Calvani e Matteo Cichella, così come il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour: valutati indisponibili, i tre hanno lasciato il ritiro del CPO di Tirrenia facendo ritorno ai rispettivi club. Anche Dominic Vavassori del Palermo, a seguito della valutazione del quadro influenzale dei giorni scorsi, è stato escluso dalla convocazione.

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