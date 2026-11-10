Brutte notizie per la Fiorentina e per la Nazionale U21. Cher Ndour è stato infatti valutato indisponibile dallo staff medico azzurro ed è stato costretto a lasciare il raduno del Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, facendo ritorno al club viola.

A comunicarlo è stata la stessa FIGC attraverso il proprio sito ufficiale. Oltre al centrocampista della Fiorentina, hanno lasciato il ritiro anche Gabriele Calvani e Matteo Cichella, entrambi di proprietà del Frosinone. Escluso dalla convocazione anche Dominic Vavassori del Palermo, dopo due giorni di osservazione a seguito del quadro influenzale accusato nei giorni scorsi.

Il comunicato

Dopo una mattinata di attivazione in palestra, questo pomeriggio la Nazionale Under 21 torna in campo per la seduta di allenamento. Non saranno presenti i giocatori del Frosinone Gabriele Calvani e Matteo Cichella, così come il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour: valutati indisponibili, i tre hanno lasciato il ritiro del CPO di Tirrenia facendo ritorno ai rispettivi club. Anche Dominic Vavassori del Palermo, a seguito della valutazione del quadro influenzale dei giorni scorsi, è stato escluso dalla convocazione.