Parla il super esperto di mercato. In casa Real Madrid ancora non è stato deciso il futuro di Franco Mastantuono

Filippo Caroli
ACF Fiorentina v Juventus - Serie A 2026/27

VIDEO - Il pari del Franchi scatena il web: dal rigore ai dubbi su Spalletti

Scegli Violanews come fonte preferita su Google

Il super esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato della situazione di Franco mastantuono attraverso il suo canale YouTube:

Il Real lo sta monitorando attentamente in ogni partita. Il suo è un prestito secco e la Fiorentina non può esercitare nessuna clausola d'acquisto. A Madrid credono che la fiorentina sia stata la scelta giusta per Mastantuono che oggi è il leader tecnico dei viola. Il Real è molto felice di Franco, anche se ancora nessuno ha deciso he cosa ne sarà di lui nell'estate 2027. Ciò di cui è sicuro il Real è che il grande investimento fatto nel 2025 sarà valso la pena. Ancora non è stato però deciso se nella prossima stagione sarà meglio per lui restare a Madrid o tornare in prestito alla Fiorentina o altrove.
ACF Fiorentina v Juventus - Serie A 2026/27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti