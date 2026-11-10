Parla il super esperto di mercato. In casa Real Madrid ancora non è stato deciso il futuro di Franco Mastantuono
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Il super esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato della situazione di Franco mastantuono attraverso il suo canale YouTube:
Il Real lo sta monitorando attentamente in ogni partita. Il suo è un prestito secco e la Fiorentina non può esercitare nessuna clausola d'acquisto. A Madrid credono che la fiorentina sia stata la scelta giusta per Mastantuono che oggi è il leader tecnico dei viola. Il Real è molto felice di Franco, anche se ancora nessuno ha deciso he cosa ne sarà di lui nell'estate 2027. Ciò di cui è sicuro il Real è che il grande investimento fatto nel 2025 sarà valso la pena. Ancora non è stato però deciso se nella prossima stagione sarà meglio per lui restare a Madrid o tornare in prestito alla Fiorentina o altrove.
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