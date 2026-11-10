La Fiorentina punta a rinforzare la difesa nel corso della prossima sessione di mercato e guarda con interesse anche ai campionati esteri. In particolare, il nome nuovo arriva direttamente da Oltremanica ed è in forza al Birmingham City in Championship. Si tratta del difensore tedesco Phil Neumann.

A darne notizia sono i colleghi tedeschi di Sky Sport che spiegano come il difensore ventinovenne abbia attirato le attenzioni di diverse squadre. Su di lui, si legge, è concreto l'interesse del Nottingham Forest e della Fiorentina. Il suo trasferimento a gennaio è più di una suggestione.