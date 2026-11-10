Il direttore David Guetta al Pentasport ha analizza il momento viola soffermandosi su Oulai:

Penso che Vanoli punzecchi appositamente Oulai per farlo crescere , perché lo ha messo in mezzo ai discorsi sui nazionali italiani, quando l’ivoriano non c’entrava nulla. Poi gioca un’ottima partita contro la Juve , e per un’ammonizione, tra l’altro criticabile, Vanoli lo riprende in conferenza.

L’errore principale che ha fatto Paratici è quello dell’allenatore. Non è da bocciare totalmente il lavoro del DS: la squadra era stata costruita per giocare e in questo momento, la rosa ha alcuni handicap, come l’infortunio di Atta, ma il lavoro di Paratici non è sicuramente da 4, un voto corretto potrebbe essere un 5.5. La cessione di Kean si è rivelata un’ottima operazione. Con 200 milioni non puoi riuscire a creare una squadra da Champions, ci vorrebbe una cifra superiore per competere nelle posizioni alte di classifica.