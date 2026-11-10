David Guetta al Pentasport analizza il momento viola: da Oulai alle responsabilità di Paratici, passando per la cessione di Kean.
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Il direttore David Guetta al Pentasport ha analizza il momento viola soffermandosi su Oulai:
Penso che Vanoli punzecchi appositamente Oulai per farlo crescere, perché lo ha messo in mezzo ai discorsi sui nazionali italiani, quando l’ivoriano non c’entrava nulla. Poi gioca un’ottima partita contro la Juve, e per un’ammonizione, tra l’altro criticabile, Vanoli lo riprende in conferenza.
Paratici
L’errore principale che ha fatto Paratici è quello dell’allenatore. Non è da bocciare totalmente il lavoro del DS: la squadra era stata costruita per giocare e in questo momento, la rosa ha alcuni handicap, come l’infortunio di Atta, ma il lavoro di Paratici non è sicuramente da 4, un voto corretto potrebbe essere un 5.5. La cessione di Kean si è rivelata un’ottima operazione. Con 200 milioni non puoi riuscire a creare una squadra da Champions, ci vorrebbe una cifra superiore per competere nelle posizioni alte di classifica.
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