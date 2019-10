Non che ci volesse il patentino da allenatore per aspettarsi una gara complicata: l’Udinese è squadra arcigna e attendista, con meccanismi difensivi oliati e una gran voglia di strappare punti in qualsiasi trasferta. Vincenzo Montella ha voluto dare fiducia e continuità agli undici che hanno messo alle corde le grandi dello scorso campionato, giustamente, ma – come prevedibile – la Fiorentina ha faticato a trovare soluzioni alternative al contropiede. I velocisti come Chiesa e Lirola hanno avuto poco spazi per correre, i fantasisti come Ribery e Castrovilli sono stati soffocati dalla pressione di due, tre uomini alla volta, pur non demeritando.

Valeva la pena tentare, si diceva, provare a vedere se la stessa tattica avrebbe funzionato anche con un diverso tipo di avversario, ma dopo il tentativo rimangono due indicazioni: primo, la difesa non subisce reti, che non è male, visto che partite del genere di solito nascondono brutte sorprese; secondo, contro squadre che non provano a controllare la gara serve qualcosa di diverso. Che sia Vlahovic, Pedro o un diverso schieramento in campo (LEGGI le parole del Mister in merito), sta all’Aeroplanino scoprirlo. Intanto, godiamoci Milenkovic, un gigante serbo già alla seconda rete in campionato in una partita che nemmeno avrebbe dovuto giocare per un problema fisico, godiamoci un Dragowski finalmente decisivo su Lasagna e una Fiorentina alla sua terza vittoria consecutiva, che non è cosa da tutti i giorni.

Almeno fino ad oggi…

