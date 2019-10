Montella: “Non vedo l’ora di giocare con un attaccante. Si diventa squadra da partite così”

Al termine di Fiorentina-Udinese l’allenatore viola, Vincenzo Montella è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare l’1-0 maturato contro i friulani:

Oggi è stata una partita giocata con raziocinio e personalità, è una partita sporca come doveva essere alla vigilia. Ci è mancata un po’ di verticalità ma i ragazzi mi sono piaciuti. Si diventa squadra anche passando dal soffrire in casa con l’Udinese così come dominando a San Siro: gli avversari stanno iniziando a guardarci in maniera diversa. Castrovilli regista? Ci può stare, lo sto provando. Con la palla al piede e guardando verso la porta può rendere al meglio, ha avuto un buon impatto anche lì perché ho dovuto togliere Badelj per un risentimento. Da ex attaccante non vedo l’ora che possa giocare con un attaccante vero, ho voglia anche io di vederlo in campo e stiamo trovando l’equilibrio che ci possa permettere di schierarlo. Vlahovic stava entrando, la sorte ha voluto che passassimo in vantaggio proprio in quel momento.