La redazione di Violanews.com vi propone i link alle 5 notizie più lette nel corso delle ultime 24 ore. Buona lettura!
VIDEO - Montella ricorda: "Al Milan arrivò Kalinic, ma si parlava di Ronaldo"
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La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.
1 - Youth League, Dinamo Tbilisi-Fiorentina: Turnone non basta, l'andata finisce in pareggio
2 - Fiorentina, in un anno è cambiato tutto, ma non è cambiato niente
3 - ViP 2026/27 - Periodo d'oro per Rubino. Caprini show nel turno infrasettimanale
4 - Fiorentina, a ciascuno il suo: quella linea che è pericoloso oltrepassare
5 - "Serve umiltà, come l'ho io": cosa c'è dietro gli attacchi di Vanoli
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