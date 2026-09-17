Le parole di Beto e Njie in conferenza stampa e la nostra intervista con l'agente di Dragusin tra le top news di oggi

Redazione VN

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Beto e Njie
  1. Ag. Dragusin a VN: "L'importanza di Mutu nell'affare e di quelle due ore dopo il Frosinone"
  2. Fagioli e Oulai insieme è la grande sfida. E' un Vanoli diverso, assomiglia a Conte
  3. Njie: "Gioco per far alzare la gente in piedi. Nessuno mi ha dato quanto Vanoli"
  4. CorFio: Mastantuono vola in Argentina. In molti pensano sia l'erede di Messi"
  5. Beto: "Ho un bel rapporto con Pellegrino. Ecco cosa mi chiede Vanoli"

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