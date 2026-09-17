Promessa mantenuta. Dopo il successo contro il Pisa, Vanoli aveva scherzato sulla grigliata annunciata da Mateo Pellegrino, punzecchiando l'argentino sul fatto che della grigliata promessa non ci fosse ancora traccia. L’occasione è arrivata oggi al Viola Park, dove la squadra, dopo l'allenamento mattutino ha condiviso un pranzo a base di asado. Pellegrino e Franco Mastantuono hanno mantenuto la promessa fatta a Venezia e hanno offerto ai compagni l’asado argentino. Le griglie erano state portate già in mattinata, insieme alla carne, con l’intenzione di creare un momento di convivialità per tutto il gruppo.

Un momento di squadra

Il maltempo ha complicato i programmi. Il forte nubifragio che ha colpito Firenze proprio nelle ore del pranzo ha impedito alla squadra di mangiare all’aperto, ma non ha fatto saltare l’iniziativa. L’asado ha così preso il posto del consueto pranzo previsto dopo l’allenamento.

Non c’è stata però alcuna volontà di trasformare la grigliata in un evento. Al contrario, è stato un momento molto riservato, senza ospiti esterni. Una scelta che dimostra come l’obiettivo fosse semplicemente quello di trascorrere qualche ora insieme e permettere alla squadra di rafforzare i legami all’interno dello spogliatoio. A tavola erano presenti anche Vanoli e il suo staff.

Ora testa al Napoli

Il pensiero, però, è già rivolto al Napoli. La Fiorentina si prepara alla sfida del Franchi sapendo di avere davanti un appuntamento importante come quello di domenica e sicuramente vorrà regalare ai tifosi una gioia dopo il difficile inizio.