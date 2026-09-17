La presentazione di Alieu Njie al Viola Park

Matteo Bardelli
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Al Wind3 Media Center del Viola Park Rocco B. Commisso, alle ore 15:00, Alieu Njie si presenta come nuovo giocatore della Fiorentina. Segui su Violanews la conferenza stampa.

Njie

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