I convocati della Guinea-Bissau per le Qualificazioni alla Coppa d'Africa
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Ufficializzata la lista dei convocati del Commissario Tecnico della Guinea-Bisseau, Emiliano Té, in vista delle partite di qualificazione alla Coppa d'Africa. Presente anche il centravanti della Fiorentina, Norberto Beto. Di seguito la lista completa:
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