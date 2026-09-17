La conferenza stampa di presentazione di Beto al Viola Park
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Al Wind3 Media Center del Viola Park B. Commisso, alle ore 15:00, Beto si presenta come nuovo giocatore della Fiorentina. Segui la conferenza stampa su Violanews.
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