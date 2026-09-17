Il commento di Alieu Njie, esterno della Fiorentina, sul paragone delle persone con Leao

Matteo Bardelli
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L'esterno d'attacco della Fiorentina, Alieu Njie, durante la conferenza stampa di presentazione (LEGGILA QUI), ha parlato anche del paragone che la gente fa tra lui e Rafael Leao. La sua risposta:

Tutti mi confrontano con Leao, ma io vorrei essere solo il giocatore che sono. Chiaro che sia un grande giocatore lui e mi sono ispirato quando sono arrivato in Italia. Però io penso solo a migliorare me stesso. Spero di fare altrettanto bene, come ha fatto lui.
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