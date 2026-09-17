Flachi convinto al Pentasport: "Domenica possiamo vincere. Mastantuono una manna dal cielo, Pellegrino sarà titolare anche col Napoli"
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Francesco Flachi ha fatto il suo interveno al Pentasport di oggi. Ecco le sue parole circa il reparto d'attacco viola:
In questo momento Pellegrino è il favorito per fare il titolare. Varia da avversario ad avversario, ma in questo momennto lui sta bene sia mentalmente che fisicamente. Martedì ha fatto un gol da attaccante vero. Era da tantissimo tempo che non si vedevano gli 1-2 in area di rigore. Gnonto ha una forza fisica impressionante, va sfruttato il momento: secondo me si vince anche domenica.
E a livello di squadra
La mentalità è diversa dall'anno scorso, c'è entusiasmo, i ragazzi sono giovani... con la qualità che hanno si possono divertire veramente, ho la sensazione che possano fare quello che vogliono. In due partite è cambiato tutto. Mastantuono rientra spesso sul sinistro, ma è comunque spesso imprevedibile. Sa quando dribblare e quando verticalizzare. Gioca per la squadra, aiuta gli altri e gli dà sicurezza. Questo ragazzo è una manna dal cielo.
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