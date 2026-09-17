VIDEO - Il portiere esce e si dimentica di rientrare: il gol è virale

Mastantuono è diventato immediatamente uno degli idoli dei tifosi della Fiorentina e ha ricevuto la convocazione dell’Argentina per le amichevoli contro Bolivia, Burkina Faso e Benin. Gare destinate a entrare nella storia perché saranno le ultime di Lionel Messi con l’Albiceleste. Ogni paragone sarebbe prematuro, ma resta la suggestione di vedere accanto al fuoriclasse il giovane indicato da molti come un suo possibile erede.