In Argentina usano paragoni importanti
VIDEO - Il portiere esce e si dimentica di rientrare: il gol è virale
Mastantuono è diventato immediatamente uno degli idoli dei tifosi della Fiorentina e ha ricevuto la convocazione dell’Argentina per le amichevoli contro Bolivia, Burkina Faso e Benin. Gare destinate a entrare nella storia perché saranno le ultime di Lionel Messi con l’Albiceleste. Ogni paragone sarebbe prematuro, ma resta la suggestione di vedere accanto al fuoriclasse il giovane indicato da molti come un suo possibile erede.
Il talento ex River Plate, che oggi vive in una casa di proprietà di Gabriel Batistuta, ha già conquistato Firenze grazie alla tripletta realizzata contro il Venezia. La sua maglia numero 30 è nettamente la più venduta tra quelle viola, a conferma di un entusiasmo esploso in pochissimo tempo.
Insieme a Pellegrino, Mastantuono forma una coppia argentina capace di realizzare già sei reti: un centravanti e un fantasista, idealmente un “9” e un “10”, anche se indossano numeri diversi. Un tandem a ritmo di tango che rinnova il legame storico tra Firenze e l’Argentina, da Montuori, Bertoni e Passarella fino a Batistuta, Gonzalo Rodríguez e Nico González. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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