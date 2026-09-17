Paolo Vanoli ha paragonato Christ Inao Oulai a N’Golo Kanté, allenato dal tecnico ai tempi del Chelsea: «Vedo molte similitudini tra i due, anche se Kanté ragionava di più, mentre Inao va frenato». Secondo l’allenatore viola, il ventenne ivoriano possiede qualità importanti e ampi margini di miglioramento.

Contro il Pisa, Oulai ha giocato da regista con Ndour e Brescianini ai suoi lati, mettendo in mostra recuperi, contrasti e ripartenze. Di Kanté ricorda la struttura fisica, il passo rapido, la capacità di eludere il pressing e di trasformare velocemente l’azione da difensiva in offensiva. Deve ancora perfezionare tempi e scelte, ma la sua determinazione e la capacità di reagire agli errori hanno già conquistato Vanoli, i compagni e i tifosi.

Finora Oulai e Fagioli si sono alternati, ma Vanoli non esclude di schierarli insieme, a condizione di mantenere il giusto equilibrio. La coppia potrebbe ricordare quella formata da Kanté e Fàbregas al Chelsea. Intanto, eletto migliore in campo contro il Pisa, l’ivoriano ha mostrato anche grande umiltà: soltanto la spinta dei compagni lo ha convinto a presentarsi sotto la Curva con il premio per ricevere gli applausi. Lo scrive il Corriere dello Sport.