Paolo Vanoli, dopo le vittorie contro Venezia e Pisa, può contare su una Fiorentina ricca di alternative e giocatori duttili. La forza della rosa non risiede soltanto nei “doppioni” per ogni ruolo, ma nella presenza di numerosi jolly capaci di modificare l’assetto tattico e rendere imprevedibile la manovra offensiva.

Gli strappi di Njie e il gol di Gonçalves contro il Pisa hanno dimostrato quanto i cambi possano incidere. Anche Jimenez, nato come difensore ma dotato di grande spinta, e Gnonto, utilizzabile sia largo sia in posizione più centrale, offrono a Vanoli molteplici soluzioni per cambiare volto alla squadra durante la partita.

La scossa portata dal tecnico ha inoltre rilanciato Pellegrino e valorizzato Mastantuono. L’ex Parma ha ritrovato fiducia e gol, mostrando movimenti e qualità da vero centravanti, mentre Beto deve accelerare per conquistarsi il ruolo di punta di riferimento. L’abbondanza e la possibilità di variare uomini, intensità e sistema di gioco rappresentano così le armi principali della nuova Fiorentina. Lo scrive la Nazione.