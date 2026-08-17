Fiorentina e dintorni: Violanews ripropone a chi non avesse avuto modo di consultare il sito in giornata le notizie più importanti
VIDEO - Il calendario delle prime 3 giornate di Serie A coi canali tv
Non è semplice rimanere sempre connessi, nemmeno al giorno d'oggi con la moltitudine di canali a nostra disposizione: a beneficio di tutti i nostri lettori, Violanews mette assieme ogni sera le news più lette di giornata, spesso provenienti dalle prime ore del giorno e quindi meno accessibili a chi apre il sito dopo essersi dedicato alle proprie mansioni quotidiane.
La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.
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