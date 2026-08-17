In caso di cessione di Moise Kean (che Paratici valuta 40mln), la Fiorentina andrebbe su 2 profili per sostituirlo

Nicolò Schira
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Il Como è pronto a fare un passo in avanti per Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina piace tanto a Fabregas e questa potrebbe essere la settimana decisiva per l'affondo del club allenato dallo spagnolo.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, in caso di cessione di Moise Kean (che Paratici valuta 40mln), la Fiorentina andrebbe su 2 profili per sostituirlo: Lorenzo Lucca del Napoli o Andrea Pinamonti del Sassuolo, già allenato da Grosso nella scorsa stagione.

Attenzione però alla sorpresa. Fabio Paratici sta cercando sul mercato un esterno forte, ma nulla vieta che l'investimento sia fatto sulla punta.

grafica kean grosso

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