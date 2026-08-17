La Fiorentina entra nella fase decisiva del calciomercato, con il gong fissato al 2 settembre. I ruoli sui quali intervenire sono ormai chiari, anche se restano da definire i nomi. Tra le priorità di Paratici e Goretti c’è soprattutto l’arrivo di un esterno offensivo sinistro.

Nelle ultime ore è emerso anche un clamoroso sondaggio per Rafael Leao, indiscrezione poi ufficiosamente smentita dal club viola. Il portoghese potrebbe lasciare il Milan e la Fiorentina avrebbe chiesto informazioni sulla disponibilità del giocatore e sugli eventuali costi dell’operazione.

Il tentativo, però, si sarebbe fermato praticamente sul nascere. L’entourage di Leao avrebbe infatti comunicato di non essere interessato ad approfondire la pista viola. Sui social, intanto, i tifosi della Fiorentina hanno chiamato in causa Moise Kean, grande amico del portoghese, chiedendogli di provare a convincerlo a cambiare idea e sposare il progetto gigliato. Lo scrive la Nazione.