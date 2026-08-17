La Fiorentina ha ancora molto da fare nelle due settimane che separano dalla chiusura del mercato. Tra le operazioni previste c’è l’arrivo di un centrocampista di quantità, ruolo per il quale da tempo era stato individuato Kristian Thorstvedt. Con il passare dei giorni, però, l’interesse per il giocatore si è progressivamente raffreddato.

Prima di intervenire in mezzo al campo sarà comunque necessaria un’uscita. Il principale candidato a lasciare Firenze resta Nicolò Fagioli e una sua eventuale cessione potrebbe aprire definitivamente la strada all’ultimo rinforzo per il centrocampo di Fabio Grosso.

Resta poi da completare la fascia sinistra con un’alternativa a Valdepeñas, considerando che all’occorrenza Jimenez può essere adattato sul lato opposto. Tra i profili seguiti dalla Fiorentina per quel ruolo c’è Francisco Moura del Porto. Lo scrive il Corriere dello Sport.