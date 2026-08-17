Per soddisfare la richiesta di Fabio Grosso sulla fascia offensiva sono stati accostati alla Fiorentina numerosi giocatori: da Bakayoko a Lang, passando per Cancellieri, Volpato, Laurienté e Koleosho. Una lista molto ampia e probabilmente ancora incompleta, visto il numero di profili valutati nelle ultime settimane.

Non è casuale la presenza di giocatori legati al Sassuolo. L’idea potrebbe essere quella di riproporre un tridente con caratteristiche simili a quello neroverde: Mastantuono nel ruolo di Berardi, quindi da finta ala destra, un esterno puro sulla sinistra e il centravanti come riferimento. In questo senso Laurienté, già allenato da Grosso, rappresenterebbe un profilo ideale.

La sensazione, però, è che il vero obiettivo possa essere un nome ancora mai emerso. Fabio Paratici ha dato precedenza ad altre operazioni e sta mantenendo grande riservatezza sulla scelta dell’esterno. Una certezza comunque c’è: il direttore sportivo viola sta guardando soprattutto alla Premier League per trovare il giocatore adatto alle esigenze di Grosso. Lo scrive il Corriere dello Sport.