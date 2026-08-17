Il mancato interesse di Leao non significa necessariamente che la Fiorentina sia pronta a puntare su un altro giocatore dello stesso livello. A sinistra arriverà sicuramente un rinforzo, ma sarà il mercato e soprattutto le opportunità delle ultime settimane a determinarne il profilo.

Leao avrebbe potuto rappresentare la classica grande occasione di fine mercato e non è escluso che da qui al gong possano presentarsene altre. Allo stesso tempo, però, Paratici potrebbe scegliere un giocatore meno appariscente ma maggiormente funzionale alle esigenze tattiche di Fabio Grosso.

Più che di profilo basso, quindi, è corretto parlare di profilo giusto. Anche perché alla Fiorentina non conviene far circolare l’idea di essere necessariamente alla ricerca di un grande nome: mostrare apertamente questa intenzione rischierebbe infatti di spingere i club interlocutori ad aumentare sensibilmente le proprie richieste. Lo scrive la Nazione.