La Fiorentina entra nelle ultime due settimane di mercato con tre priorità precise: un esterno offensivo, un centrocampista possibilmente di rottura e un terzino sinistro, in questo ordine. Fabio Paratici dovrà completare una rivoluzione che ha già portato nove nuovi giocatori a Firenze e una nuova filosofia di gioco, apprezzata nella prima uscita ufficiale contro il Benevento.

L’intervento principale riguarderà l’attacco. Dopo Mastantuono e Pellegrino, serve un altro giocatore capace di partire da sinistra, creare superiorità numerica e garantire imprevedibilità, eventualmente muovendosi anche da trequartista. Nelle ultime ore era circolato il nome di Rafael Leao, ma la Fiorentina ha smentito la pista: il portoghese vorrebbe giocare la Champions League e percepisce inoltre un ingaggio difficilmente sostenibile.

Restano comunque diversi profili sul tavolo. Tra quelli già accostati alla Fiorentina ci sono Johan Bakayoko del Lipsia, Matteo Cancellieri della Lazio e Armand Laurienté del Sassuolo, quest’ultimo particolarmente gradito a Grosso. Attenzione però anche ai possibili “mister X” che potrebbero emergere nella fase finale del mercato: al di là del costo, Paratici cerca soprattutto un giocatore con caratteristiche offensive oggi assenti nella rosa viola. Lo scrive Repubblica.