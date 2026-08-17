Il centrocampista viola non è considerato incedibile e per una cifra intorno ai 30 milioni può lasciare a Firenze
Il VIDEO di Mastantuono al mare in Versilia: che sinistro!
Questa settimana potrà essere quella dell'addio di Moise Kean, ma mentre il Como sta limando i dettagli per la prima offerta ufficiale alla Fiorentina, dalla Premier League potrebbe arrivare un'offerta per Nicolò Fagioli.
Il centrocampista viola non è considerato incedibile e per una cifra intorno ai 30 milioni può lasciare a Firenze. Nel mentre, Fabio Paratici vuole completare il centrocampo, andando a regalare a Grosso Thorstvedt del Sassuolo, in scadenza nel 2027.
Insieme a lui dovrebbe arrivare anche un esterno molto forte, così da completare il reparto offensivo.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Le nostre esclusive
VN - In arrivo offerta Como per Kean: si valutano 2 nomi, ma occhio alla sorpresa
Rassegna stampa
Nazione: "Fiorentina, tentativo per Leao. La risposta del giocatore"
Rassegna stampa
CorSport: "Come Laurientè ma dalla Premier. Il 'Mister X' di Fabio Paratici"
Rassegna stampa
Nazione frena: "Non è detto che l'esterno di Paratici sia un nome altisonante"
Rassegna stampa
CorSport: "Scemato l'interesse per Thorstvedt. Il nome come vice Valdepenas"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti