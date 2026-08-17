Il centrocampista viola non è considerato incedibile e per una cifra intorno ai 30 milioni può lasciare a Firenze

Nicolò Schira
ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa Italia

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Questa settimana potrà essere quella dell'addio di Moise Kean, ma mentre il Como sta limando i dettagli per la prima offerta ufficiale alla Fiorentina, dalla Premier League potrebbe arrivare un'offerta per Nicolò Fagioli.

Il centrocampista viola non è considerato incedibile e per una cifra intorno ai 30 milioni può lasciare a Firenze. Nel mentre, Fabio Paratici vuole completare il centrocampo, andando a regalare a Grosso Thorstvedt del Sassuolo, in scadenza nel 2027.

Insieme a lui dovrebbe arrivare anche un esterno molto forte, così da completare il reparto offensivo.

Nicolò Fagioli

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