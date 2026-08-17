La Fiorentina continua a cercare rinforzi per il reparto offensivo, con particolare attenzione a giocatori in grado di agire sugli esterni. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, tra i profili seguiti dalla società viola ci sarebbe Justin Njinmah del Werder Brema.

Classe 2000, Njinmah è un'ala tedesco-nigeriana che fa della velocità una delle sue caratteristiche principali. La sua duttilità gli permette inoltre di ricoprire praticamente tutti i ruoli del tridente offensivo.

Sul giocatore sarebbe presente anche il Marsiglia. Njinmah, inoltre, era stato vicino al trasferimento all'Hull City per circa 9 milioni di euro, ma l'operazione è saltata dopo il cambio del direttore sportivo del club inglese.