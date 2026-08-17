Dice il detto: «L’attesa del piacere è essa stessa un piacere». E più passa il tempo, più il tifo viola prova a immaginare il colpo pensato da Fabio Paratici per l'esterno. Fabio Grosso lo ha detto più volte in conferenza stampa: la rosa viola andrà completata, ed è proprio quello che il direttore sportivo della Fiorentina ha intenzione di fare.

Paratici

Il livello del mercato viola è stato fin qui altissimo, con giocatori forti e funzionali arrivati al Viola Park per coltivare il sogno di una squadra vincente. Da Atta a Mastantuono, passando per Jimenez e Pellegrino, Firenze ha iniziato a cullarsi sui grandi nomi portati "a casa" da Fabio Paratici. Adesso, però, l'attenzione è tutta sul nuovo esterno sinistro destinato a completare la rosa di Fabio Grosso.

Mercato

Il mercato è ancora lungo e tutto può succedere, ma la sensazione è che il gruppo mercato di Giuseppe Commisso vada verso un'indicazione ben precisa: spazio all'utilità. L'esterno che arriverà, infatti, sarà forte, ma soprattutto funzionale ai dettami del nuovo tecnico, lasciando in secondo piano il nome da "aeroporto", aspetto che lascia il tempo che trova.

Conclusioni

I grandi colpi sono già arrivati (vedi Atta e Mastantuono), motivo per cui il mercato della Fiorentina non può essere giudicato dal colpo che arriverà in attacco. Per spiegarsi: Laurienté, giusto per fare un nome, può rivelarsi molto più utile di un nome "TOP", ma comunque fuori da certe dinamiche. I giocatori arriveranno e la rosa di Fabio Grosso verrà completata, ma guai a guardare il dito: bisogna concentrarsi sulla luna. E su questo Fabio Paratici ha le idee molto chiare.