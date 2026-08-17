Il nome di Rafael Leao è finito anche nei sogni dei tifosi della Fiorentina, alimentando il sogno di un possibile trasferimento del portoghese a Firenze.

A fare chiarezza è stato Matteo Moretto, che ha affrontato proprio la possibilità di vedere l’attaccante del Milan con la maglia viola: "Non ci risulta".

Il giornalista ha spiegato che Leao avrebbe ricevuto approcci da parte di una squadra italiana, ma che al momento il giocatore non sarebbe intenzionato a prendere in considerazione un trasferimento in Serie A. A questo si aggiunge una questione economica tutt’altro che secondaria: l’operazione avrebbe costi difficilmente sostenibili per i club italiani, Fiorentina compresa.

C’è poi anche una precisa volontà del giocatore. Dopo la finale di Champions League vinta dal Paris Saint-Germain contro l’Arsenal, Leao aveva manifestato pubblicamente il desiderio di lasciare l’Italia e misurarsi con un campionato differente. Una scelta che sembra confermare l’orientamento attuale del portoghese.

Per questo motivo, almeno oggi, Leao resta un sogno e non un obiettivo concreto della Fiorentina. Sarà comunque il Milan ad avere l’ultima parola sul futuro del suo numero 10, qualora dovesse arrivare un’offerta ritenuta adeguata.