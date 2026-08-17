Oggi è partito l'assalto del Como a Moise Kean, con il club lombardo che ha presentato la sua prima offerta alla Fiorentina per il centravanti della nazionale. Una cifra ritenuta troppo bassa dai viola quella da 5 milioni di prestito più 25 di obbligo di riscatto garantito al primo punto conquistato dai lariani.

Come riporta l'esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale Youtube, quella di oggi è stata più che altro un'offerta "esca", in grado di aprire le danze alla possibile trattativa. Da fonti interne al Como infatti, nonostante il primo "no grazie" viola, filtra la possibilità di poter rilanciare nelle prossime ore, escludendo quindi una chiusura totale da parte della Fiorentina. Kean invece, ha dato disponibilità alla possibilità di lavorare con Cesc Fabregas, che lo ritiene sempre il suo primo obiettivo. Anche perché, sul fronte Delap, resta difficile convincere il Chelsea a cederlo in prestito. Servirà un'offerta più alta, ma l'impressione è che nelle prossime ore rischia di arrivare un rilancio per Moise.