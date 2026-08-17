Speravamo di aver scongiurato quel rischio. Invece la cessione di Moise Kean è (tornata) ipotesi concreta. Con buona pace di chi tirava in ballo i "soliti giornalai" che vogliono destabilizzare l'ambiente, più banalmente son dinamiche di mercato, vecchie promesse e questioni di bilancio. Gli indizi erano chiari già negli ultimi giorni, basta saperli notare: le voci sul Como che ritornano da più parti e la Fiorentina che non si sbilancia, anzi: soltanto 3 giorni fa Goretti ammetteva di non poter garantire l'incedibilità del bomber viola. Questo non significa che Kean sia ormai con le valigie pronte, però la sensazione è che a far la differenza sia soprattutto il Como: se il club di Suwarso alzerà l'offerta a 40 milioni e dintorni, l'addio prenderà corpo.

Perchè Kean può partire

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Quando ad inizio estate Paratici e Lucci avevano affrontato l'argomento, era emersa la. Kean ha l'ambizione di giocare la Champions, la Fiorentina perderebbe un attaccante importante ma alleggerirebbe il monte ingaggi del suo "peso" maggiore. Una situazione che sembrava ragionevole, anche alla luce delle scorie lasciate dalla scorsa stagione e che riscontrava il favore di molti tifosi e addetti ai lavori. E' in quelle settimane che. La Fiorentina è stata lungimirante nel "cautelarsi" con l'argentino che, in caso di permanenza di Kean, sarebbe una riserva di lusso mentre in caso di cessione di Moise sarebbe il sostituto già in casa, anche se a quel punto servirebbe comunque un altro centravanti.Un conto però è cedere Kean a giugno/luglio e dare il tempo a Grosso di impostare la Fiorentina senza di lui. Ben diverso sarebbe l'impatto,, di un addio di Kean a fine agosto. Non ridimensionerebbe la bontà del mercato fatto fin qui, anzi(se l'è decisamente meritata), però è innegabile cheche si è creato in città e anche nello spogliatoio. Dopo averlo rivisto in salute, col piglio giusto sia nelle amichevoli che nella prima ufficiale con il Benevento, privarsene farebbe assai più male rispetto a 40 giorni fa. Al netto del fatto che poi la differenza, come sempre, la farebbe anche e soprattutto chi arriverebbe, come centravanti ma anche nel ruolo di esterno offensivo.. Sperando che il Como viri altrove.