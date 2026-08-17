Il Como ha formulato la prima offerta per Moise Kean. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la squadra di Fabregas avrebbe messo sul piatto un'offerta pari a 30 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto (5mln ora più 25).

Adesso la palla passa alla Fiorentina e a Fabio Paratici che ha sempre valutato l'attaccante ex Juventus intorno ai 40 milioni di euro. In attesa di capire la risposta viola, la trattativa è entrata nel vivo.