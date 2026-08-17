Adesso la palla passa alla Fiorentina e a Fabio Paratici che ha sempre valutato l'attaccante ex Juventus intorno ai 40 milioni di euro

Redazione VN
Vinciguerra Borgo Albizi V100LA

Vinciguerra: "28 aprile 1926, Borgo Albizi 24. Qui nacque la Fiorentina"

Il Como ha formulato la prima offerta per Moise Kean. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la squadra di Fabregas avrebbe messo sul piatto un'offerta pari a 30 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto (5mln ora più 25).

Adesso la palla passa alla Fiorentina e a Fabio Paratici che ha sempre valutato l'attaccante ex Juventus intorno ai 40 milioni di euro. In attesa di capire la risposta viola, la trattativa è entrata nel vivo.

Moise Kean

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