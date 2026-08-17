La Fiorentina vorrebbe una cifra più alta per cedere l'attaccante

Nicolò Schira
Vinciguerra Borgo Albizi V100LA

Vinciguerra: "28 aprile 1926, Borgo Albizi 24. Qui nacque la Fiorentina"

Il Como ha iniziato la trattativa per Moise Kean. L'offerta della squadra allenata da Fabregas è di 5 milioni per il prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Fiorentina vorrebbe una cifra più alta per cedere l'attaccante. Intorno ai 35 milioni più bonus, Fabio Paratici potrebbe decidere di privarsi della punta ex Juventus. Adesso bisognerà capire quando e se arriverà il rilancio del Como.

Moise Kean

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