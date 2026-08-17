La Fiorentina rimane una destinazione particolarmente cara al giocatore, aprendo così alla possibilità di un clamoroso ritorno in viola
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Il futuro di Lucas Torreira potrebbe essere nuovamente in Italia. Secondo quanto riportato dal giornalista sportivo Enzo Olivera, l'ex centrocampista della Fiorentina starebbe valutando la possibilità di lasciare il Galatasaray dopo il delicato periodo vissuto a Istanbul.
Tra le possibili destinazioni ci sarebbe proprio la Fiorentina, indicata come «una delle opzioni in Italia» per l'uruguaiano. L'eventuale ritorno a Firenze potrebbe concretizzarsi attraverso un'operazione in prestito.
Secondo Olivera, nell'entourage di Torreira vedrebbero «con molto favore il ritorno in Serie A» e sarebbero già in corso delle «conversazioni». La Fiorentina rimane una destinazione particolarmente cara al giocatore, aprendo così alla possibilità di un clamoroso ritorno in viola.
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