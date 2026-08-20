Svolta definitiva nella trattativa per il trasferimento di Niccolò Fortini al Torino. Come rivelato dall'edizione odierna di Tuttosport, l'intesa tra la società granata e il ds viola Fabio Paratici è stata raggiunta sulla base di un operazione a titolo temporaneo, ma con un dettaglio economico significativo emerso nelle ultime ore.

La svolta sulle cifre e l'incasso per il prestito

L'accordo prevede un prestito oneroso per il quale la Fiorentina incasserà subito 1 milione di euro. Nel contratto è stato fissato anche il diritto di riscatto a favore del club piemontese, stabilito a quota 9 milioni di euro a fine stagione. Una formula che ha permesso di superare la concorrenza dell'Hull City, forte anche del gradimento dello stesso Fortini a rimanere nel campionato di Serie A.

La mossa sul contratto prima del via libera

Prima di dare la fumata bianca all'operazione, la dirigenza viola ha dovuto blindare il calciatore per evitare problemi contrattuali. Nella serata di ieri è arrivata infatti la firma sul prolungamento di contratto fino al 30 giugno 2030, necessario dato che la precedente scadenza al 2027 non avrebbe consentito la cessione a titolo temporaneo.

Visite mediche e firma in arrivo

Risolti i passaggi burocratici, la giornata odierna segnerà la conclusione formale dell'affare. L'esterno è atteso a Torino per svolgere le visite mediche di rito prima della firma con la società granata, mettendosi subito a disposizione per la nuova avventura.