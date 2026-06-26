Fabio Paratici si sta guardando intorno, alla ricerca di soluzioni ideali per completare la rosa. Tornata a galla, per la corsia destra, l'idea che porta a Rafik Belghali, algerino del Verona in questo momento impegnato al Mondiale.
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Ruggeri e Cuffy nomi troppo altisonanti, Nazione: “Fiorentina su Belghali”
Tornata a galla, per la corsia destra, l'idea che porta a Rafik Belghali, algerino del Verona in questo momento impegnato al Mondiale
Belghali e Barbieri—
Nome già fatto anche in passato, come quello di Barbieri della Cremonese. Nomi meno altisonanti dei vari Norton-Cuffy, Udogie e Ruggeri, ma sicuramente da tenere in considerazione per completare la rosa. In mezzo al campo resiste Miretti, tentato anche dal Bologna. Lo scrive la Nazione.
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