La Fiorentina segue da molto vicino Norton-Cuffy del Genoa. Per Fabio Paratici è il sostituto ideale di Dodò, destinato all'addio. Ma il giocatore del Genoa, che costa 18 milioni, non è l'unica scelta.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Attenzione a un giocatore della Cremonese. Piace anche Roy Revivo”
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Attenzione a un giocatore della Cremonese. Piace anche Roy Revivo”
Occhio anche a Tommaso Barbieri della Cremonese, mentre a sinistra si segue pure Roy Revivo, israeliano del Maccabi
Per lo stesso ruolo resiste la candidatura di Joao Mario, portoghese della Juventus appena rientrato dal prestito al Bologna. Occhio anche a Tommaso Barbieri della Cremonese, mentre a sinistra si segue pure Roy Revivo, israeliano del Maccabi. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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