La Fiorentina starebbe valutando un ritorno di Manor Solomon come innesto sugli esterni

Redazione VN
Oulai

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Fabio Paratici continua a lavorare sul mercato e, dopo l'arrivo di Franco Mastantuono, l'obiettivo è quello di regalare un altro innesto a Grosso sulle corsie esterne. Secondo quanto riporta il The Athletic, la Fiorentina starebbe valutando un ritorno di Manor Solomon, non riscattato a giugno.

L'israeliano è tornato al Tottenham che sta dialogando con il West Ham che però non è intenzionato ad accettare i bonus richiesti dagli Spurs in caso di promozione. La Fiorentina, nel frattempo, sta spingendo per riaverlo ma valuta la prossima mossa, dato che manca ancora un accordo sulle cifre.

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