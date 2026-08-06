Fabio Paratici continua a lavorare sul mercato e, dopo l'arrivo di Franco Mastantuono, l'obiettivo è quello di regalare un altro innesto a Grosso sulle corsie esterne. Secondo quanto riporta il The Athletic, la Fiorentina starebbe valutando un ritorno di Manor Solomon, non riscattato a giugno.

L'israeliano è tornato al Tottenham che sta dialogando con il West Ham che però non è intenzionato ad accettare i bonus richiesti dagli Spurs in caso di promozione. La Fiorentina, nel frattempo, sta spingendo per riaverlo ma valuta la prossima mossa, dato che manca ancora un accordo sulle cifre.

West Ham United talks with Tottenham Hotspur over Manor Solomon currently off for financial reasons. #WHUFC aim to pay ~£5m but not agreeing to bonuses #THFC want in case of promotion. Fiorentina pushing but currently below club valuation @TheAthleticFC https://t.co/fAe1PyA69M — David Ornstein (@David_Ornstein) August 6, 2026