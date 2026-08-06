VIDEO - Adani: "Il popolo fiorentino esige un sogno. Paratici lo ha concesso!"

C'è attesa spasmodica a Firenze per l'arrivo di Franco Mastantuono, fantasista italoargentino che arriva dal Real Madrid con la formula del prestito secco. E secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio il suo arrivo in Italia sarebbe imminente.

Si sblocca l'arrivo di Mastantuono

Al Viola Park per l'amichevole

.@acffiorentina, Mastantuono atteso in Italia nelle prossime ore https://t.co/3Vt5UXlI67 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 6, 2026

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Mancavano da sistemare solamente alcuni dettagli burocratici, con una parte di documentazione che attesa da Madrid. La situazione, evidentemente, si è sbloccata e Mastantuono sbarcherà a breve a Peretola.Secondo le ultime informazioni arrivate in redazione, il classe 2007 dovrebbe essere presente alla sfida amichevole fra Fiorentina e Deportivo A Coruna di questa sera.