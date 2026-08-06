Mastantuono a Firenze, ci siamo: sbloccati i dettagli con il Real Madrid, secondo Di Marzio il suo arrivo in Italia è imminente.

Redazione VN
adani

VIDEO - Adani: "Il popolo fiorentino esige un sogno. Paratici lo ha concesso!"

C'è attesa spasmodica a Firenze per l'arrivo di Franco Mastantuono, fantasista italoargentino che arriva dal Real Madrid con la formula del prestito secco. E secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio il suo arrivo in Italia sarebbe imminente.

Si sblocca l'arrivo di Mastantuono

Mancavano da sistemare solamente alcuni dettagli burocratici, con una parte di documentazione che attesa da Madrid. La situazione, evidentemente, si è sbloccata e Mastantuono sbarcherà a breve a Peretola.

Al Viola Park per l'amichevole

Secondo le ultime informazioni arrivate in redazione, il classe 2007 dovrebbe essere presente alla sfida amichevole fra Fiorentina e Deportivo A Coruna di questa sera.
Mastantuono

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti