Il progetto Under 23 prende forma: linea verde tra prima squadra e Primavera, tutte le mosse dei dirigenti della Fiorentina
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La Fiorentina guarda al futuro e lo fa seguendo una strategia sempre più chiara: puntare sui giovani. Un progetto che coinvolge contemporaneamente prima squadra e settore giovanile e che, nelle ultime settimane, ha alimentato con sempre maggiore convinzione l'ipoitesi della nascita di una formazione Under 23 a partire dalla prossima stagione.
Serie A: primo sguardo al futuroL'arrivo di Fabio Paratici alla guida dell'area sportiva rappresenta un tassello fondamentale di questa visione. Il DS sta infatti lavorando per abbassare sensibilmente l'età media della rosa viola, investendo su profili giovani e di prospettiva già in questo mercato estivo. Una linea che non riguarda soltanto la prima squadra, ma che sembra essere condivisa anche dal direttore del settore giovanile Valentino Angeloni. La Primavera, infatti, sta attraversando una fase di rinnovamento. Dopo aver vinto il campionato la scorsa stagione la rosa è stata ringiovanita, preferendo giocatori nati nel 2008 e nel 2009, rispetto ai classe 2007 che sono stati accompagnati verso nuove destinazioni per proseguire il proprio percorso di crescita.
Giovani: cosa cambiaSecondo quanto appreso da Viola News, nelle ultime ore ci sarebbero stati degli sviluppi proprio sotto questo punto di vista: altri tre ragazzi del 2007 avrebbero, infatti, dovuto mettersi alla ricerca di una nuova sistemazione insieme ai rispettivi procuratori in vista della prossima stagione. Parliamo di Edoardo Sturli, terzino destro, Gianmarco Angiolini, trequartista e Mevale Kone, esterno d'attacco reduce da un'annata importante sotto la guida di Galloppa. I pari età che hanno invece già lasciato Firenze sono: Luca Montenegro, Carlo Evangelista e Brando Dolfi, approdati rispettivamente alle Dolomiti Bellunesi, alla Pergolettese e alla Virtus Verona. Anche Piergiorgo Bonanno, dopo aver concluso gli studi liceali a Firenze, non ha raggiunto i compagni per svolgere con loro il ritiro estivo ed è ancora in attesa di un progetto da sposare. Movimenti che potrebbero essere letti come semplici operazioni di mercato, ma che nel complesso sembrano confermare una precisa strategia societaria. La Fiorentina sta ridisegnando il proprio percorso di crescita dei giovani, creando una continuità tra settore giovanile e prima squadra.
Under 23: tra ambizione e continuitàIn questo contesto, la possibile nascita dell'Under 23 assumerebbe un ruolo centrale offrendo ai talenti viola un passaggio intermedio verso il calcio professionistico senza interrompere il percorso all'interno del club. Per il momento non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma gli indizi continuano ad aumentare. Le scelte sul mercato della prima squadra, il ringiovanimento della Primavera e le uscite di diversi classe 2007 sembrano andare tutte nella stessa direzione. Il club viola prepara il futuro e l'Under 23: da semplice ipotesi appare oggi, velato, un progetto sempre più concreto.
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