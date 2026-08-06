La Fiorentina guarda al futuro e lo fa seguendo una strategia sempre più chiara: puntare sui giovani. Un progetto che coinvolge contemporaneamente prima squadra e settore giovanile e che, nelle ultime settimane, ha alimentato con sempre maggiore convinzione l'ipoitesi della nascita di una formazione Under 23 a partire dalla prossima stagione.

Serie A: primo sguardo al futuro

Giovani: cosa cambia

Under 23: tra ambizione e continuità

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L'arrivo dialla guida dell'area sportiva rappresenta un tassello fondamentale di questa visione. Il DS sta infatti lavorando perinvestendo su profili giovani e di prospettiva già in questo mercato estivo. Una linea che non riguarda soltanto la prima squadra, ma che sembra essere condivisa anche dal direttore del settore giovanile. La, infatti, sta attraversando una fase di rinnovamento. Dopo aver vinto il campionato la scorsa stagione, preferendo giocatori nati nelrispetto ai classeche sono stati accompagnati versoper proseguire il proprio percorso di crescita.Secondo quanto appreso danelle ultime ore ci sarebbero stati degli sviluppi proprio sotto questo punto di vista: altri tre ragazzi del 2007 avrebbero, infatti, dovuto mettersi alla ricerca di una nuova sistemazione insieme ai rispettivi procuratori in vista della prossima stagione. Parliamo diterzino destro,, trequartista e, esterno d'attacco reduce da un'annata importante sotto la guida di. I pari età che hanno invece già lasciato Firenze sono:, approdati rispettivamente alle Dolomiti Bellunesi, alla Pergolettese e alla Virtus Verona. Anchedopo aver concluso gli studi liceali a Firenze, non ha raggiunto i compagni per svolgere con loro il ritiro estivo ed è ancora in attesa di un progetto da sposare. Movimenti che potrebbero essere letti come semplici operazioni di mercato, ma che nel complesso sembrano confermare unaLa Fiorentina sta ridisegnando il proprio percorso di crescita dei giovani, creando unaIn questo contesto, la possibile nascita dell'assumerebbe un ruolo centrale offrendo ai talenti viola un passaggio intermedio verso il calcio professionisticoPer il momento non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma gli indizi continuano ad aumentare. Le scelte sul mercato della prima squadra, il ringiovanimento della Primavera e le uscite di diversi classe 2007 sembrano andare tutte nella stessa direzione. Il club viola prepara il futuro e l'Under 23: da semplice ipotesi appare oggi, velato, un progetto sempre più concreto.