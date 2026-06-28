Dalla mediana all'attacco, dove il nome buono è quello di Zeballos, 24 anni, esterno destro veloce e abile nell'uno contro uno. Oltre alla Fiorentina lo ha puntato anche il Napoli.
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VIOLA NEWS news viola stampa Rompe con il Boca e non rinnova, Paratici mette 10mln. Gazzetta: “Ecco Zeballos”
Gazzetta dello Sport
Rompe con il Boca e non rinnova, Paratici mette 10mln. Gazzetta: “Ecco Zeballos”
Dalla mediana all'attacco, dove il nome buono è quello di Zeballos, 24 anni, esterno destro veloce e abile nell'uno contro uno
Zeballos—
La sua appetibilità è dovuta al fatto che ha un contratto in scadenza nel 2026 e la trattativa per prolungare è ferma: il giocatore ha una clausola rescissoria di 18 milioni ma potrà liberarsi a zero dopo il 31 dicembre, motivo per cui la Fiorentina spera di poter ricontrattare il prezzo.
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Il club viola non vorrebbe andare oltre i 10 milioni, nel frattempo segue anche altre piste. Come quella che porta a Matteo Cancellieri della Lazio, contratto in scadenza nel 2027. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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