Rompe con il Boca e non rinnova, Paratici mette 10mln. Gazzetta: “Ecco Zeballos”

Dalla mediana all'attacco, dove il nome buono è quello di Zeballos, 24 anni, esterno destro veloce e abile nell'uno contro uno

Dalla mediana all'attacco, dove il nome buono è quello di Zeballos , 24 anni, esterno destro veloce e abile nell'uno contro uno. Oltre alla Fiorentina lo ha puntato anche il Napoli.

Zeballos

La sua appetibilità è dovuta al fatto che ha un contratto in scadenza nel 2026 e la trattativa per prolungare è ferma: il giocatore ha una clausola rescissoria di 18 milioni ma potrà liberarsi a zero dopo il 31 dicembre, motivo per cui la Fiorentina spera di poter ricontrattare il prezzo.