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Gazzetta dello Sport

Rompe con il Boca e non rinnova, Paratici mette 10mln. Gazzetta: “Ecco Zeballos”

Rompe con il Boca e non rinnova, Paratici mette 10mln. Gazzetta: “Ecco Zeballos” - immagine 1
Dalla mediana all'attacco, dove il nome buono è quello di Zeballos, 24 anni, esterno destro veloce e abile nell'uno contro uno
Redazione VN

Dalla mediana all'attacco, dove il nome buono è quello di Zeballos, 24 anni, esterno destro veloce e abile nell'uno contro uno. Oltre alla Fiorentina lo ha puntato anche il Napoli.

Zeballos

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La sua appetibilità è dovuta al fatto che ha un contratto in scadenza nel 2026 e la trattativa per prolungare è ferma: il giocatore ha una clausola rescissoria di 18 milioni ma potrà liberarsi a zero dopo il 31 dicembre, motivo per cui la Fiorentina spera di poter ricontrattare il prezzo.

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Il club viola non vorrebbe andare oltre i 10 milioni, nel frattempo segue anche altre piste. Come quella che porta a Matteo Cancellieri della Lazio, contratto in scadenza nel 2027. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

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