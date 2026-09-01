Nel breve periodo, Grosso dovrà soprattutto riuscire a costruire l’intesa di squadra, un aspetto difficile per un gruppo appena formato. Le sconfitte contro Roma e Frosinone hanno messo in evidenza le fragilità della Fiorentina, apparsa poco equilibrata tra i reparti. Le cose da migliorare sono tante.

De Gea

Dragusin

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