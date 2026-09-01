L'idea di scambio tra Fiorentina e Lazio sembrerebbe (bene usare il condizionale) destinata a naufragare. L'ipotesi prevedeva l'approdo di Matteo Cancellieri a Firenze con Albert Gudmundsson in maglia biancoceleste. Stando all'ultima versione riportata da Gianluca Di Marzio, invece, la Lazio avrebbe stoppato l'operazione sul nascere e avrebbe deciso di trattenere il suo giocatore (cu cui c'era anche il Parma). Questo l'aggiornamento:

La Lazio, nella mattinata di oggi, ha comunicato a Parma e Fiorentina che non accetterà le proposte arrivate per Matteo Cancellieri. Una decisione che arriva dopo una notte di riflessioni ed è determinata da due principali fattori. A partire da una questione puramente tecnica, dato che Gattuso stima il giocatore. Ma anche perché le alternative disponibili sul mercato nel suo ruolo non convincono più di lui. Al momento, quindi, Matteo Cancellieri sembra destinato a continuare a vestire la maglia biancoceleste. Classe 2002, in questa stagione ha già raccolto tre presenze tra campionato e Coppa Italia.