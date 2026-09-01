Rolando Mandragora è sempre più vicino al Torino. Come riporta Gianluca Di Marzio in questi minuti, la Fiorentina ha trovato un accordo verbale con il Torino per il trasferimento del centrocampista di cui si stava discutendo da qualche giorno. L'operazione sarebbe a titolo definitivo.

Adesso si lavora per l’intesa tra i granata e il giocatore sull'ingaggio. Per Mandragora sarebbe un ritorno: ha già giocato al Torino dal 2020 al 2022, prima di trasferirsi proprio a Firenze dove ha disputate le ultime 4 stagioni disputando 188 presenze con ben 26 reti all'attivo. C'è tempo da qui alle 20 per l'eventuale definizione dell'affare, che può sbloccare un innesto tra Thorstvedt e Torreira.

In caso di addio, Mandragora si ripresenterebbe al Franchi già sabato... ma da avversario. In programma per la terza giornata c'è infatti Fiorentina-Torino.