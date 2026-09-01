La posizione di Nicolò Fagioli alla Fiorentina resta tutt’altro che solida. L’ex centrocampista della Juventus è consapevole di non essere pienamente al centro del progetto tecnico di Fabio Grosso.

Il giocatore accetterebbe volentieri una nuova destinazione per trovare maggiore continuità e un ruolo da protagonista. La Fiorentina, tuttavia, valuta il suo cartellino circa 30 milioni di euro e al momento non sarebbe arrivata un’offerta concreta.

In assenza di una proposta a titolo definitivo, potrebbe prendere corpo l’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto, soluzione in grado di soddisfare le esigenze di tutte le parti. Le ultime ore di mercato si preannunciano quindi particolarmente intense, con il futuro di Fagioli ancora da definire. Lo scrive il Corriere dello Sport.