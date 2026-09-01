La Fiorentina ha rivoluzionato l’attacco con gli arrivi di Beto, acquistato dall’Everton per 18 milioni, e di Wilfried Gnonto, prelevato dal Leeds in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Kean è invece partito per Como in un’operazione da 40 milioni, bonus compresi, mentre Gudmundsson potrebbe raggiungere la Lazio. Ora l’attenzione di Fabio Paratici si sposta soprattutto sul centrocampo.

Nelle ultime ore di mercato dovrà essere chiarito in particolare il futuro di Nicolò Fagioli. Il tempo per costruire una sua eventuale cessione è ridotto, ma nessuna soluzione può essere esclusa, anche perché la Fiorentina continua a tenere aperte alcune piste in entrata. Il destino del centrocampista piacentino è legato alle possibili operazioni per Thorstvedt e soprattutto Torreira, il cui procuratore è a Istanbul per provare a sbloccare il ritorno dell’uruguaiano in viola. Resta in uscita anche Mandragora, seguito dal Torino.

Dodò, invece, sembra avviato verso la permanenza, anche alla luce delle difficoltà mostrate da Joao Mario e Jimenez. Sottil passerà al Watford in prestito con diritto di riscatto dopo aver rinnovato fino al 2028, mentre Barak e Nzola sono ancora in attesa di una sistemazione. Tutte le operazioni dovranno essere completate entro le 20, quando si chiuderà il secondo mercato dell’era Paratici. Lo scrive il Corriere Fiorentino.