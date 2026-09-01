La Fiorentina è in trattativa con il Torino per il trasferimento di Rolando Mandragora. Il club granata, interessato al centrocampista già da alcune settimane, ha intensificato i contatti avvicinandosi alla richiesta viola di 7-8 milioni di euro. L’operazione è entrata nella fase decisiva, ma il tempo stringe perché oggi è l’ultimo giorno di mercato.

Mandragora resta in attesa di conoscere gli sviluppi della trattativa. La sua eventuale partenza libererebbe uno spazio a centrocampo, permettendo alla Fiorentina di inserire un nuovo giocatore nelle ultime ore della sessione.

Il principale candidato resta Kristian Thorstvedt, obiettivo seguito da tempo da Fabio Paratici. I viola avrebbero già raggiunto un’intesa con il norvegese, in scadenza tra un anno, senza però presentare un’offerta al Sassuolo, irritato dalla situazione. A spingere per il suo arrivo è soprattutto Fabio Grosso, che lo ha allenato in neroverde e ne apprezza velocità, fisicità e duttilità. Lo scrive il Corriere dello Sport.